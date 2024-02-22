Дрэймонд Грин выбрал четверых самых жёстких игроков НБА

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос по поводу четырёх игроков, которые, по его мнению, отличаются жёсткостью и бескомпромиссны на площадке. Грин выбирал среди любых баскетболистов, кроме игроков «Голден Стэйт».

«Я возьму Леброна. Я возьму Джа Моранта. Он никогда не отступает. Джокера [Николу Йокича]. Этот парень – животное. Он вообще не разговаривает. Не выставляет себя напоказ. Его не напугаешь. Он животное. Я выбираю его. К тому же он славный. Последний, кого я возьму, это Шей Гилджес-Александер», — сказал Грин на канале The Draymond Green Show в YouTube.

Ранее Дрэймонд выразил мнение, что никто из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не воспринимает всерьёз «Нью-Орлеан Пеликанс».