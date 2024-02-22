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Дрэймонд Грин выбрал четверых самых жёстких игроков НБА

Дрэймонд Грин выбрал четверых самых жёстких игроков НБА
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос по поводу четырёх игроков, которые, по его мнению, отличаются жёсткостью и бескомпромиссны на площадке. Грин выбирал среди любых баскетболистов, кроме игроков «Голден Стэйт».

«Я возьму Леброна. Я возьму Джа Моранта. Он никогда не отступает. Джокера [Николу Йокича]. Этот парень – животное. Он вообще не разговаривает. Не выставляет себя напоказ. Его не напугаешь. Он животное. Я выбираю его. К тому же он славный. Последний, кого я возьму, это Шей Гилджес-Александер», — сказал Грин на канале The Draymond Green Show в YouTube.

Ранее Дрэймонд выразил мнение, что никто из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не воспринимает всерьёз «Нью-Орлеан Пеликанс».

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