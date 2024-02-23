«Барселона» объявила о продлении контракта с одним из лидеров команды

Пресс-служба каталонской «Барселоны» сообщила о продлении контракта с чешским центровым, одним из лидеров команды Яном Веселы.

Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. Предыдущий контракт был подписан до конца сезона-2024/2025. Сообщалось, что в старом соглашении был пункт, который заключался в том, что игрок мог покинуть «Барселону» предстоящим летом (в межсезонье), если его выкупит другой клуб. Каталонцы хотели исключить этот пункт.

В нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги Ян Веселы набирает 12,9 очка в среднем за игру и совершает 4,5 подбора. «Барселона» находится на второй строчке турнирной таблицы главного европейского клубного соревнования.