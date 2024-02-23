Атаман: в играх под эгидой ФИБА домашняя команда всегда похожа на команду по амфуту

Главный тренер сборной Турции по баскетболу Эргин Атаман сравнил итальянскую национальную команду с командой по американскому футболу.

«Я предупреждал судей во время матча. В играх под эгидой ФИБА домашняя команда всегда похожа на команду по американскому футболу. Мы столкнулись с очень жёсткой защитой. Мы пытались ответить на их жёсткость, но не смогли этого сделать», — приводит слова Атамана Basket News.

Вчера, 22 февраля, сборная Турции уступила итальянцам со счётом 80:87 в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы — 2025. Самым результативным игроком встречи стал турецкий лёгкий форвард Тарик Биберович, который набрал 27 очков, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи.