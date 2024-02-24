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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть в гостях лидера Запада «Миннесоту»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть в гостях лидера Запада «Миннесоту»
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В ночь с 23 на 24 февраля на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Лидеры Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» уступили на своём паркете «Милуоки Бакс» со счётом 107:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Первая четверть осталась за гостями с перевесом в четыре очка, однако к большому перерыву уже хозяева выигрывали «+6». В третьей четверти «Милуоки» удался великолепный рывок, позволивший выиграть её с разницей в 23 очка. В заключительном отрезке «Миннесота» отыграла 12 очков отставания из 17.

Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), оформивший дабл-дабл — на его счету 33 набранных очка и 13 подборов. «Тимбервулвз» этим поражением оборвали четырёхматчевую победную серию. Для «Бакс» победа стала первой после двух проигранных матчей кряду.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 22, Александер-Уолкер - 13, Гобер - 12, Конли - 9, Андерсон - 8, Рид - 8, Моррис - 5, Макдэниелс - 2, Маклафлин, Майнотт, Никс, Джексон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 21, Лопес - 16, Бисли - 14, Портис - 14, Коннотон - 8, Беверли - 4, Краудер - 2, Боучэмп, Галлинари, Грин, Адетокунбо, Джексон
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