Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть в гостях лидера Запада «Миннесоту»

В ночь с 23 на 24 февраля на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Лидеры Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» уступили на своём паркете «Милуоки Бакс» со счётом 107:112.

Первая четверть осталась за гостями с перевесом в четыре очка, однако к большому перерыву уже хозяева выигрывали «+6». В третьей четверти «Милуоки» удался великолепный рывок, позволивший выиграть её с разницей в 23 очка. В заключительном отрезке «Миннесота» отыграла 12 очков отставания из 17.

Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), оформивший дабл-дабл — на его счету 33 набранных очка и 13 подборов. «Тимбервулвз» этим поражением оборвали четырёхматчевую победную серию. Для «Бакс» победа стала первой после двух проигранных матчей кряду.