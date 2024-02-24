Игроки «Шарлотт» вступили в потасовку после попадания «Голден Стэйт» на последних секундах

Игроки команды «Шарлотт Хорнетс» Грант Уильямс и Майлз Бриджес эмоционально отреагировали на попадание защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Лестера Киньонеса на последних секундах матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда команды, по сути, перестали играть при лидерстве «Уорриорз» в 11 очков. Эпизод привёл к потасовке.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам этого эпизода Грант Уильямс и Лестер Киньонес были удалены. Майлз Бриджес получил технический фол.

Напомним, прошедший матч завершился победой «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 97:84. Встреча прошла на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско.