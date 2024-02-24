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Керр прокомментировал битву братьев Карри, за которой наблюдал их отец

Керр прокомментировал битву братьев Карри, за которой наблюдал их отец
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на то, что разыгрывающий Стефен Карри и игрок «Шарлотт Хорнетс» Сет Карри встретились в очной встрече. Их отец, Делл Карри, наблюдал за игрой.

«Отец братьев Карри наблюдал вживую за их противостоянием? Да, очень классно. Это произошло впервые в истории НБА. Мы очень хорошо знаем Делла. Я счастлив за него. Уверен, он очень горд за своих сыновей», — приводит слова Керра Warriors on NBCS в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 24 февраля, «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете принимал «Шарлотт Хорнетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Воины» в итоге победили со счётом 97:84. Стеф Карри набрал 15 очков, на счету Сета Карри шесть очков.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 84
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 15, Уиггинс - 14, Подзиемски - 13, Томпсон - 13, Пэйтон II - 12, Куминга - 6, Муди - 5, Грин - 5, Киньонес - 5, Сантос - 3, Луни - 2, Шарич - 2, Джексон-Дэвис - 2, Робинсон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 19, Ричардс - 11, Миллер - 11, Уильямс - 10, Мицич - 10, Манн - 10, Мартин - 7, Карри - 6, Макгауэнс, Дав. Бертанс, Болден, Тор
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