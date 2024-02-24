Керр прокомментировал битву братьев Карри, за которой наблюдал их отец

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на то, что разыгрывающий Стефен Карри и игрок «Шарлотт Хорнетс» Сет Карри встретились в очной встрече. Их отец, Делл Карри, наблюдал за игрой.
«Отец братьев Карри наблюдал вживую за их противостоянием? Да, очень классно. Это произошло впервые в истории НБА. Мы очень хорошо знаем Делла. Я счастлив за него. Уверен, он очень горд за своих сыновей», — приводит слова Керра Warriors on NBCS в социальной сети Х (ранее Twitter).
Напомним, сегодня, 24 февраля, «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете принимал «Шарлотт Хорнетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Воины» в итоге победили со счётом 97:84. Стеф Карри набрал 15 очков, на счету Сета Карри шесть очков.
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