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Вогель прокомментировал достижение Дюранта, который стал 9-м в списке лучших скореров НБА

Вогель прокомментировал достижение Дюранта, который стал 9-м в списке лучших скореров НБА
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Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель прокомментировал достижение форварда команды Кевина Дюранта, который обогнал легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони и вышел на девятое место в истории лиги по набранным за счёт бросков очкам.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Он один из лучших, кто когда-либо делал это (играл в НБА), и для меня быть частью его достижения — действительно особенное событие», — приводит слова Вогеля ESPN.

Теперь на счету Дюранта 28 296 очков, а у Энтони 28 289 очков. На восьмой позиции в списке самых результативных игроков в НБА расположился легендарный Шакил О'Нил с 28 596 очками.

Напомним, в прошедшей встрече «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Финикс Санз» со счётом 114:110. Помимо 28 очков Кевин Дюрант отметился дабл-даблом, совершив 11 подборов. Также на его счету восемь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 110
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 23, Смит II - 22, Шенгюн - 17, Томпсон - 15, Уитмор - 15, Грин - 14, Холидей - 3, Грин - 3, Брукс - 2, Ландейл, Тэйт, Баллок, Марьянович
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 25, Бол - 25, Аллен - 15, Ойбанкс - 9, Гордон - 5, Янг - 2, О'Нил - 1, Окоги, Маледон, Родди, Литтл, Азубуике, Ли
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