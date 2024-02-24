Вогель прокомментировал достижение Дюранта, который стал 9-м в списке лучших скореров НБА

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель прокомментировал достижение форварда команды Кевина Дюранта, который обогнал легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони и вышел на девятое место в истории лиги по набранным за счёт бросков очкам.

«Он один из лучших, кто когда-либо делал это (играл в НБА), и для меня быть частью его достижения — действительно особенное событие», — приводит слова Вогеля ESPN.

Теперь на счету Дюранта 28 296 очков, а у Энтони 28 289 очков. На восьмой позиции в списке самых результативных игроков в НБА расположился легендарный Шакил О'Нил с 28 596 очками.

Напомним, в прошедшей встрече «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Финикс Санз» со счётом 114:110. Помимо 28 очков Кевин Дюрант отметился дабл-даблом, совершив 11 подборов. Также на его счету восемь результативных передач.