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«Баскония» желает продлить контракт с двумя ключевыми баскетболистами

«Баскония» желает продлить контракт с двумя ключевыми баскетболистами
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Испанская «Баскония» работает над продлением контрактов с двумя ключевыми баскетболистами – Тедасом Седекерскисом и Майком Котсаром. Об этом сообщает Basket News.

По данным источника, «Баскония» желает, чтобы оба игрока остались в клубе в обозримом будущем. По ходу нынешнем сезона Седекерскис в среднем набирает 9,8 очка и 7,2 подбора. При этом литовский баскетболист занимает второе место в Евролиге по количеству подборов за сезон, уступая лишь напарнику по команде Чиме Монеке.

На данный момент «Баскония» занимает восьмое место в турнирной таблице Евролиги с 14 победами при 12 поражениях. В последнем матче испанский клуб обыграл АСВЕЛ со счётом 94:80, а до этого победил «Маккаби Тель-Авив» со счётом 92:82.

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