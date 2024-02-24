Судья отказала Дуайту Ховарду в ходатайстве об отклонении иска об изнасиловании

Судья штата Джорджия Карла Браун в среду, 21 февраля, отклонила ходатайство адвокатов Дуайта Ховарда об отклонении иска, в котором он обвиняется в изнасиловании и нанесении побоев. Об этом сообщает издание The Athletic.

В иске, поданном в июле 2023 года Стивеном Харпером, утверждалось, что Ховард с ещё одним мужчиной изнасиловал Харпера в доме Ховарда в Джорджии 19 июля 2021 года. Харпер также обвинил Ховарда в «намеренном причинении эмоционального страдания».

В октябре Ховард отверг обвинения. Он признался, что у них была сексуальная связь, но по обоюдному согласию после некоторого периода предварительного общения в социальных сетях.

В заявлении, представленном в четверг, адвокаты Ховарда написали, что трое лиц «занимались сексуальными отношениями по обоюдному согласию», и заявили, что Харпер подал иск «в качестве мести и в попытке запятнать репутацию г-на Ховарда, привлечь внимание и воплотить угрозу рассказать всему миру о приватной ночи».

Харпер сообщил об инциденте в полицию в июле 2022 года. Согласно записям отдела полиции округа Гвиннетт, он назвал Ховарда своим «бывшим парнем». Никаких обвинений тогда предъявлено не было.

38-летний Ховард последний раз играл в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2021/2022.