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Дрэймонд Грин: молитесь за Гранта Уильямса

Дрэймонд Грин: молитесь за Гранта Уильямса
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Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал потасовку во время матча против «Шарлотт Хорнетс». «Уорриорз» набрали очки на последних секундах игры, из-за этого возник конфликт, в котором участвовал и Грант Уильямс.

«Ему совсем не подходит амплуа крутого парня. Он хороший парень… Слишком много болтовни вынудили тебя покинуть Даллас… Ты не можешь делать такие вещи… Молитесь за Гранта Уильямса.

В этом году он задирает всех. И он подошел к нашей скамейке, подумал, что мы его поддержим. У тебя здесь нет друзей. Иди разговаривай со своими парнями. Мы поддерживаем своего парня – Лестера. Таймер на владение истекал, оставалось две секунды. Мы не собирались делать еще одну потерю», — сказал Дрэймонд Грин на послематчевой пресс-конференции.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 84
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 15, Уиггинс - 14, Подзиемски - 13, Томпсон - 13, Пэйтон II - 12, Куминга - 6, Муди - 5, Грин - 5, Киньонес - 5, Сантос - 3, Луни - 2, Шарич - 2, Джексон-Дэвис - 2, Робинсон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 19, Ричардс - 11, Миллер - 11, Уильямс - 10, Мицич - 10, Манн - 10, Мартин - 7, Карри - 6, Макгауэнс, Дав. Бертанс, Болден, Тор
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