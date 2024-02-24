Дрэймонд Грин: молитесь за Гранта Уильямса

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал потасовку во время матча против «Шарлотт Хорнетс». «Уорриорз» набрали очки на последних секундах игры, из-за этого возник конфликт, в котором участвовал и Грант Уильямс.

«Ему совсем не подходит амплуа крутого парня. Он хороший парень… Слишком много болтовни вынудили тебя покинуть Даллас… Ты не можешь делать такие вещи… Молитесь за Гранта Уильямса.

В этом году он задирает всех. И он подошел к нашей скамейке, подумал, что мы его поддержим. У тебя здесь нет друзей. Иди разговаривай со своими парнями. Мы поддерживаем своего парня – Лестера. Таймер на владение истекал, оставалось две секунды. Мы не собирались делать еще одну потерю», — сказал Дрэймонд Грин на послематчевой пресс-конференции.