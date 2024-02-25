«Бостон» одержал восьмую победу подряд, переиграв «Нью-Йорк»

В ночь с 24 на 25 февраля мск на паркете нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» завершился матч регулярного чемпионата НБА. Лидеры Восточной конференции «Бостон Селтикс» обыграли на выезде «Нью-Йорк Никс» со счётом 116:102.

Первая четверть осталась за гостями с преимуществом в четыре очка, такой же перевес «Селтикс» сохранился на табло к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Бостона» оторвались в счёте ещё на девять очков. В заключительном отрезке гости увеличили разрыв и выиграли "+14".

Эта победа стала для «Бостона» восьмой подряд в регулярном чемпионате, «Селтикс» продолжают оставаться лучшей командой НБА по текущему проценту выигранных матчей — 45 из 57 (0,789). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), набравший 34 очка, в активе Джейлена Брауна из «Бостона» 30 очков.