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«Бостон» одержал восьмую победу подряд, переиграв «Нью-Йорк»

«Бостон» одержал восьмую победу подряд, переиграв «Нью-Йорк»
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В ночь с 24 на 25 февраля мск на паркете нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» завершился матч регулярного чемпионата НБА. Лидеры Восточной конференции «Бостон Селтикс» обыграли на выезде «Нью-Йорк Никс» со счётом 116:102.

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

Первая четверть осталась за гостями с преимуществом в четыре очка, такой же перевес «Селтикс» сохранился на табло к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Бостона» оторвались в счёте ещё на девять очков. В заключительном отрезке гости увеличили разрыв и выиграли "+14".

Эта победа стала для «Бостона» восьмой подряд в регулярном чемпионате, «Селтикс» продолжают оставаться лучшей командой НБА по текущему проценту выигранных матчей — 45 из 57 (0,789). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), набравший 34 очка, в активе Джейлена Брауна из «Бостона» 30 очков.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Харт - 16, Дивинченцо - 12, Макбрайд - 11, Ачиува - 8, Богданович - 8, Бёркс - 7, Хартенштайн - 6, Топпин, Джеффрис, Рэндл, Симс
Бостон Селтикс: Браун - 30, Порзингис - 22, Тейтум - 19, Уайт - 13, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 6, Притчард - 2, Корнет - 2, Бриссетт, Тиллман, Спрингер, Михайлюк
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