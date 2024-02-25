29 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Бруклин Нетс» в матче НБА

В ночь с 24 на 25 февраля на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Лидеры Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» обыграла на своём паркете «Бруклин Нетс» со счётом 101:86.

Первая половина игры прошла с переменным успехом — хозяева выиграли первую четверть с перевесом в одно очко, но к большому перерыву «Нетс» оказались впереди «+3». Решающей стала третья четверть, которую «Тимбервулвз» выиграли с разницей в семь очков, выйдя вперёд на «+4». В заключительном периоде гости нагоняли отставание, но хозяевам удалось сохранить преимущество.

Самым результативным по очкам игроком матча стал защитник Энтони Эдвардс («Миннесота»), набравший 29 баллов, восемь подборов и три передачи. Его партнёр по команде форвард Карл-Энтони Таунс отметился 28 очками, девятью подборами и четырьмя передачами.

Одержав победу, «Тимбервулвз» сохранили первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Оклахома-Сити Тандер». Для «Бруклина» этот проигрыш стал четвёртым кряду в регулярном чемпионате. Команда остаётся на 11-м месте на Востоке.