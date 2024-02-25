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29 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Бруклин Нетс» в матче НБА

29 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Бруклин Нетс» в матче НБА
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В ночь с 24 на 25 февраля на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Лидеры Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» обыграла на своём паркете «Бруклин Нетс» со счётом 101:86.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Первая половина игры прошла с переменным успехом — хозяева выиграли первую четверть с перевесом в одно очко, но к большому перерыву «Нетс» оказались впереди «+3». Решающей стала третья четверть, которую «Тимбервулвз» выиграли с разницей в семь очков, выйдя вперёд на «+4». В заключительном периоде гости нагоняли отставание, но хозяевам удалось сохранить преимущество.

Самым результативным по очкам игроком матча стал защитник Энтони Эдвардс («Миннесота»), набравший 29 баллов, восемь подборов и три передачи. Его партнёр по команде форвард Карл-Энтони Таунс отметился 28 очками, девятью подборами и четырьмя передачами.

Одержав победу, «Тимбервулвз» сохранили первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Оклахома-Сити Тандер». Для «Бруклина» этот проигрыш стал четвёртым кряду в регулярном чемпионате. Команда остаётся на 11-м месте на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
101 : 86
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 28, Конли - 14, Андерсон - 12, Макдэниелс - 7, Рид - 6, Моррис - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Джексон, Гарза
Бруклин Нетс: Томас - 18, Бриджес - 15, Клэкстон - 12, Финни-Смит - 11, Джонсон - 10, Шрёдер - 9, Симмонс - 4, Шарп - 4, Уокер - 3, Смит, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Уилсон
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