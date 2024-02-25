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Игроки «Миннесоты» и «Бруклина» устроили стычку в концовке матча

Игроки «Миннесоты» и «Бруклина» устроили стычку в концовке матча
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Сегодня, 25 февраля, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 101:86 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что за 22 секунды до конца основного времени разыгрывающий «Миннесоты« Майк Конли при счёте 98:86 реализовал трёхочковый бросок, что не понравилось защитнику «Бруклина» Деннису Шрёдеру, который спровоцировал остановку, полагая, что владение хозяев закончится потерей из-за очевидности результата.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который провёл на площадке 38 минут. На его счету 29 очков (11 из 23 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), восемь подборов и три результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
101 : 86
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 28, Конли - 14, Андерсон - 12, Макдэниелс - 7, Рид - 6, Моррис - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Джексон, Гарза
Бруклин Нетс: Томас - 18, Бриджес - 15, Клэкстон - 12, Финни-Смит - 11, Джонсон - 10, Шрёдер - 9, Симмонс - 4, Шарп - 4, Уокер - 3, Смит, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Уилсон
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