Игроки «Миннесоты» и «Бруклина» устроили стычку в концовке матча

Сегодня, 25 февраля, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 101:86 в пользу хозяев.

Отметим, что за 22 секунды до конца основного времени разыгрывающий «Миннесоты« Майк Конли при счёте 98:86 реализовал трёхочковый бросок, что не понравилось защитнику «Бруклина» Деннису Шрёдеру, который спровоцировал остановку, полагая, что владение хозяев закончится потерей из-за очевидности результата.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который провёл на площадке 38 минут. На его счету 29 очков (11 из 23 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), восемь подборов и три результативные передачи.