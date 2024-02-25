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Тренер «Бруклина» отреагировал на потасовку игроков в концовке матча с «Миннесотой»

Тренер «Бруклина» отреагировал на потасовку игроков в концовке матча с «Миннесотой»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Бруклин Нетс» Кевин Олли высказался по поводу разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Майка Конли, совершившего за 22 секунды до конца основного времени при счёте 98:86 в пользу «Миннесоты« трёхочковый бросок.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
101 : 86
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 28, Конли - 14, Андерсон - 12, Макдэниелс - 7, Рид - 6, Моррис - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Джексон, Гарза
Бруклин Нетс: Томас - 18, Бриджес - 15, Клэкстон - 12, Финни-Смит - 11, Джонсон - 10, Шрёдер - 9, Симмонс - 4, Шарп - 4, Уокер - 3, Смит, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Уилсон

«Шёл конец матча. Он ветеран. Я знаю, если бы ему пришлось делать это снова, он бы не совершил этот бросок», — приводит слова Олли североамериканский журналист и обозреватель Star Tribune Крис Хайн в своих социальных сетях.

Отметим, что исполнение Конли трёхочкового броска не понравилось защитнику «Бруклина» Деннису Шрёдеру, который спровоцировал потасовку, полагая, что владение хозяев закончится потерей из-за очевидности результата.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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