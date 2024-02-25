Тренер «Бруклина» отреагировал на потасовку игроков в концовке матча с «Миннесотой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Бруклин Нетс» Кевин Олли высказался по поводу разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Майка Конли, совершившего за 22 секунды до конца основного времени при счёте 98:86 в пользу «Миннесоты« трёхочковый бросок.
«Шёл конец матча. Он ветеран. Я знаю, если бы ему пришлось делать это снова, он бы не совершил этот бросок», — приводит слова Олли североамериканский журналист и обозреватель Star Tribune Крис Хайн в своих социальных сетях.
Отметим, что исполнение Конли трёхочкового броска не понравилось защитнику «Бруклина» Деннису Шрёдеру, который спровоцировал потасовку, полагая, что владение хозяев закончится потерей из-за очевидности результата.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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