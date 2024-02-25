Эй Смит: я могу положиться на величие Леброна и Дэвиса, но они не «Уорриорз»

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит предположил, кто добьётся большего успеха в предстоящем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации — «Голден Стэйт Уорриорз» или «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Для меня выбор очевиден — это Стефен Карри и «Голден Стэйт». «Лейкерс» не умеют бросать, и я не могу полагаться на их способность бросать.

Конечно, я могу положиться на величие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, тем не менее они не «Голден Стэйт Уорриорз». Я смотрю на величие Стефена Карри», — сказал Эй Смит в эфире программы First Take.

Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой: