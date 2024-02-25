Томаш Саторански поделился впечатлениями от посещения стадиона «Мир и дружба»

Игрок клуба «Барселона» чешский баскетболист Томаш Саторански поделился впечатлениями от посещения греческого спортивного многофункционального комплекса «Мир и дружба».

«Честно говоря, атмосфера была очень дружелюбной, по сравнению с тем, что мы обычно наблюдаем, когда играем против «Олимпиакоса». Но, очевидно, это прекрасный тренажёрный зал, и атмосфера была великолепной. Он был переполнен, и кто-то сказал мне, что Греция не играла здесь более 25 лет. Это действительно удивительно, что все могут играть здесь», — сказал Саторански в интервью порталу Basket News.

Напомним, Саторански 32 года. В «Барселоне» Томаш играет на позиции атакующего защитника. Последний раз он выходил на площадку 9 февраля 2024 года в матче с немецким клубом «Альба». Игра закончилась победой «Барселоны» со счётом 93:77.