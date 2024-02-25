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Порзингис: Тейтум мог бы нацелиться на звание MVP, но он этого не делает

Порзингис: Тейтум мог бы нацелиться на звание MVP, но он этого не делает
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Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» латвиец Кристапс Порзингис высказался о звезде команды американце Джейсоне Тейтуме.

«Джейсон заслуживает большого уважения, потому что он может сказать: «К черту всё, я хочу набирать 30 очков в каждом матче. Я хочу получить MVP». Но он этого не делает. Мне кажется, что люди упускают это из виду. Нужно отдать ему должное», — сказал Порзингис на пресс-конференции.

В настоящий момент, после 57 матчей, «Бостон» возглавляет таблицу Восточной конференции НБА.

Ранее портал Портал Basketball Reference составил список из десяти номинантов на звание лучшего игрока сезона, куда попали Тейтум и Порзингис. Действующий MVP серб Никола Йокич также вошёл в шорт-лист.

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