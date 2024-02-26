Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Атланты» Трей Янг перенесёт операцию из-за травмы

Лидер «Атланты» Трей Янг перенесёт операцию из-за травмы
Комментарии

«Атланта Хоукс» сообщила о травме разыгрывающего и лидера клуба Трея Янга матче с «Торонто Рэпторс» (121:123). В связи с этим ему предстоит перенести операцию.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 123
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Мюррей - 24, Хантер - 22, Бей - 18, Богданович - 14, Джонсон - 12, Фернанду - 12, Янг - 11, Капела - 5, Мэтьюз - 3, Миллз, Оконгву, Мэттьюз
Торонто Рэпторс: Куикли - 24, Барнс - 20, Дик - 18, Агбаджи - 14, Трент-мл. - 13, Браун - 12, Пёлтль - 12, Олиник - 10, Макдэниелс, Carton, Нвора, Темпл, Буше

«Во время пятничной игры Трэй Янг получил травму левой руки. Вчера он прошел МРТ, которая выявила разрыв лучевой коллатеральной связки на пятом пальце левой руки. Во вторник ему предстоит операция по восстановлению, а через четыре недели он пройдёт повторное обследование» — говорится в заявлении «Атланты» в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 25-летний разыгрывающий «Атланты» принял участие в 51 матче, набирая в среднем 26,4 очка, 10,8 результативных передач и 2,7 подборов.

На данный момент «Атланта» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Янг — лучший ассистент? Защитник «Атланты» первым достиг этой отметки в текущем сезоне НБА
Истории
Янг — лучший ассистент? Защитник «Атланты» первым достиг этой отметки в текущем сезоне НБА
Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android