Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Голден Стэйт»

В ночь с 25 на 26 февраля по мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс». Со счётом 103:119 победу одержали гости площадки.

Баскетболисты «Голден Стэйт» создали небольшой задел уже в первой четверти выиграв с разницей в шесть очков. Однако к большому перерыву гости сумели сравнять счёт. После третьей четверти вперёд уже вышли баскетболисты «Денвер Наггетс», создав небольшой отрыв в «+4» перед финальной 12-минуткой. В заключительном отрезке матча гости не остановились на достигнутом и упрочили преимущество, установив окончательный результат — «+16».

Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным в своей команде, набрав 32 очков, сделав 16 подборов и 16 передач. На счету канадца Джамала Маррэя 27 очков, четыре подбора и три передачи. В составе хозяев лучшим по очкам стал Клэй Томпсон, у которого 23 балла, два подбора и одна передача. Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 20 очков, сделал один подбор и четыре передачи.

Эта победа стала для «Наггетс» третьей подряд в регулярном чемпионате. Также гости прервали трёхматчевую победную серию «Голден Стэйт».