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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Голден Стэйт»

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Голден Стэйт»
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В ночь с 25 на 26 февраля по мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс». Со счётом 103:119 победу одержали гости площадки.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболисты «Голден Стэйт» создали небольшой задел уже в первой четверти выиграв с разницей в шесть очков. Однако к большому перерыву гости сумели сравнять счёт. После третьей четверти вперёд уже вышли баскетболисты «Денвер Наггетс», создав небольшой отрыв в «+4» перед финальной 12-минуткой. В заключительном отрезке матча гости не остановились на достигнутом и упрочили преимущество, установив окончательный результат — «+16».

Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным в своей команде, набрав 32 очков, сделав 16 подборов и 16 передач. На счету канадца Джамала Маррэя 27 очков, четыре подбора и три передачи. В составе хозяев лучшим по очкам стал Клэй Томпсон, у которого 23 балла, два подбора и одна передача. Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 20 очков, сделал один подбор и четыре передачи.

Эта победа стала для «Наггетс» третьей подряд в регулярном чемпионате. Также гости прервали трёхматчевую победную серию «Голден Стэйт».

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 23, Карри - 20, Куминга - 19, Уиггинс - 14, Грин - 7, Киньонес - 6, Джексон-Дэвис - 6, Подзиемски - 4, Шарич - 4, Пэйтон II, Муди, Луни, Гаруба, Spencer
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 27, Гордон - 17, Колдуэлл-Поуп - 13, Портер - 9, Браун - 7, Ннаджи - 6, Джексон - 3, Уотсон - 3, Хафф - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Пикетт
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