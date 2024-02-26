Дабл-дабл Вембаньямы не помог «Сан-Антонио» обыграть «Юту» в матче НБА

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Дельта-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Юта Джаз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:109.

Баскетболисты «Юты» создали большой задел уже в первой четверти выиграв с разницей в 14 очков. К большому перерыву хозяева сумели увеличить разрыв до разгромных «+24». Третью четверть выиграли баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс», сократив отрыв от «Юта» до 19 очков. Четвёртая четверть закончилась ничейным результатом, но, благодаря колоссальному заделу, который создала «Юта» после второй четверти, им удалось одержать уверенную победу.

Самым результативным игроком матча стал игрок гостей Девин Васселл, набравший 27 очков, девять подборов и пять передач. Французский новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, которого выбрали под первым пиком драфта, заработал 22 очка, сделал 10 подборов и отдал две передачи. В составе хозяев лучшим был Лаури Маркканен. У финна 26 очков, семь подборов и три передачи. Филиппинец Джордан Кларксон набрал 22 очка, сделал два подбора и отдал 10 передач.