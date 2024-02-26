Сабонис повторил достижение Робертсона, Уэстбрука, Уилта, Йокича и Хардена по трипл-даблам

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:107.

Сабонис в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 17 очков (7 из 17 с игры, 3 из 4 — штрафные), сделав 15 подборов, 12 результативных передач и три перехвата. Показатель «плюс-минус» бигмена по итогам встречи составил «+10». На счету баскетболиста также одна совершённая потеря и четыре заработанных персональных замечания.

Примечательно, что для 27-летнего Сабониса это 20-й трипл-дабл в нынешнем сезоне НБА. Таким образом, Домантас стал шестым игроком в истории лиги, которому в конкретном сезоне удавалось оформить как минимум 20 трипл-даблов. Ранее подобным достижением отмечались Оскар Робертсон (пять раз), Расселл Уэстбрук (четыре раза), Уилт Чемберлен (два раза), Никола Йокич и Джеймс Харден (по одному разу).