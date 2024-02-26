В ночь с 25 на 26 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось 11 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 26 февраля:
«Филадельфия Сиксерс» – «Милуоки Бакс» – 98:119.
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 123:113.
»Индиана Пэйсерс» – «Даллас Маверикс» – 133:111.
»Вашингтон Уизардс» – «Кливленд Кавальерс» – 105:114.
»Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс» – 103:119.
»Атланта Хоукс» – «Орландо Мэджик» – 109:92.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Чикаго Буллз» – 106:114.
«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 110:123.
«Юта Джаз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 128:109.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 80:93.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сакраменто Кингз» – 107:123.
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