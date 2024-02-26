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Все результаты игрового дня НБА 26 февраля

Все результаты игрового дня НБА 26 февраля
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В ночь с 25 на 26 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось 11 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 26 февраля:

«Филадельфия Сиксерс» – «Милуоки Бакс» – 98:119.
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 123:113.
»Индиана Пэйсерс» – «Даллас Маверикс» – 133:111.
»Вашингтон Уизардс» – «Кливленд Кавальерс» – 105:114.
»Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс» – 103:119.
»Атланта Хоукс» – «Орландо Мэджик» – 109:92.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Чикаго Буллз» – 106:114.
«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 110:123.
«Юта Джаз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 128:109.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 80:93.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сакраменто Кингз» – 107:123.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
98 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Мелтон - 16, Рид - 13, Убре - 12, Хилд - 11, Харрис - 8, Батюм - 6, Лоури - 3, Пэйн - 3, Каунсил - 2, Бамба, Базли
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Лиллард - 24, Бисли - 20, Портис - 17, Лопес - 11, Коннотон - 7, Грин - 3, Беверли - 3, Адетокунбо - 2, Джексон - 2, Боучэмп, Галлинари, Краудер
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Аллен - 24, Дюрант - 22, Букер - 21, О'Нил - 20, Нуркич - 18, Бол - 11, Ли - 5, Ойбанкс - 2, Окоги, Маледон, Родди, Литтл, Янг
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Дэвис - 22, Расселл - 20, Ривз - 14, Хатимура - 13, Принс - 8, Кристи - 3, Динвидди - 3, Хэйс - 2, Мэйс, Реддиш, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 33, Халибёртон - 17, Нембард - 15, Шиппард - 15, Матурин - 14, Макконнелл - 12, Сиакам - 12, Топпин - 8, Макдермотт - 3, Джексон - 2, Смит - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Чьебв
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 29, Грин - 14, Хардуэй-младший - 11, Гэффорд - 8, Харди - 7, Лайвли - 4, Клебер - 3, Вашингтон - 2, Пауэлл, Джонс, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
105 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Пул - 31, Кузма - 27, Шамет - 15, Холмс - 11, Багли III - 9, Кулибали - 3, Джонс - 3, Дэвис - 2, Батлер - 2, Болдуин Мл. - 2, Шампани, Гилл, Кисперт, Оморуи
Кливленд Кавальерс: Аллен - 22, Мобли - 21, ЛеВерт - 18, Гарлэнд - 17, Митчелл - 16, Ньянг - 8, Окоро - 7, Страс - 3, Меррилл - 2, Портер, Джонс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 23, Карри - 20, Куминга - 19, Уиггинс - 14, Грин - 7, Киньонес - 6, Джексон-Дэвис - 6, Подзиемски - 4, Шарич - 4, Пэйтон II, Муди, Луни, Гаруба, Spencer
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 27, Гордон - 17, Колдуэлл-Поуп - 13, Портер - 9, Браун - 7, Ннаджи - 6, Джексон - 3, Уотсон - 3, Хафф - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Пикетт
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
109 : 92
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Мюррей - 25, Джонсон - 21, Хантер - 18, Богданович - 17, Бей - 12, Фернанду - 7, Капела - 4, Мэтьюз - 3, Бафкин - 2, Миллз, Оконгву, Мэттьюз
Орландо Мэджик: Вагнер - 19, Картер - 18, Энтони - 15, Саггс - 14, Хьюстан - 12, Блэк - 4, Инглс - 3, Фульц - 3, Вагнер - 2, Битадзе - 2, Айзек, Океке
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Уильямсон - 19, Джонс - 15, Валанчюнас - 14, Райан - 14, Мёрфи - 9, Хоукинс - 8, Робинсон-Эрл - 3, Нэнс - 2, Маршалл, Кратчер, Альварадо, Лидделл, Хилл, Зеллер
Чикаго Буллз: Дерозан - 24, Вучевич - 22, Досунму - 21, Уайт - 16, Карузо - 12, Картер - 8, Драммонд - 7, Терри - 2, Тэйлор - 2, Крэйг, Филлипс, Битим
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 20, Смит II - 20, Шенгюн - 19, Брукс - 13, Уитмор - 12, Грин - 11, Холидей - 7, Томпсон - 6, Грин - 2, Ландейл, Тэйт, Баллок, Марьянович
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Холмгрен - 29, Уильямс - 22, Дорт - 16, Уоллес - 6, Уильямс - 5, Джо - 5, Гидди - 2, Уильямс - 2, Уотерс III, Бийомбо, Уиггинс, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
128 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Маркканен - 26, Кларксон - 22, Коллинс - 20, Секстон - 16, Кесслер - 10, Хендрикс - 9, Данн - 8, Джордж - 7, Сенсабо - 5, Юртсевен - 3, Льюис - 2, Хортон-Такер, Саманич, Джузэнг
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 27, Вембаньяма - 22, Коллинс - 17, Джонс - 15, Брэнэм - 14, Мамукелашвили - 8, Осман - 3, Шампани - 2, Сохан - 1, Джонсон, Грэм, Уэсли
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
80 : 93
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 26, Грант - 15, Саймонс - 10, Бэнтон - 7, Рит - 7, Мюррэй - 6, Уокер - 6, Хагенс - 3, Тибулл, Брогдон, Минайя, Камара
Шарлотт Хорнетс: Ричардс - 21, Бриджес - 18, Миллер - 17, Мартин - 11, Мицич - 11, Манн - 6, Уильямс - 5, Макгауэнс - 4, Болден, Дав. Бертанс, Тор, Карри
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 21, Харден - 20, Леонард - 20, Зубац - 16, Мэнн - 14, Уэстбрук - 8, Тайс - 8, Бостон, Хиланд, Коффи, Такер, Пламли
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Барнс - 22, Сабонис - 17, Хаертер - 15, Монк - 12, Мюррэй - 11, Митчелл - 6, Дуарте - 4, Лайлз - 3, Макги, Jones, Эдвардс, Эллис
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