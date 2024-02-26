«Это всё вина Йовича». Джимми Батлер отреагировал на дисквалификацию за массовую драку

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал переделанный постер популярного голливудского фильма 1995 года «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Батлер изобразил себя и своего товарища по команде Николу Йовича в качестве главных героев.

«Это всё вина Йовича», — написал Батлер.

Фото: Соцсети Джимми Батлера

Фото: Постер фильма «Плохие парни»

Напомним, недавно игроки «Майами» и «Нью-Орлеан Пеликанс» устроили массовую драку по ходу матча. Инцидент начался после того, как тяжёлый форвард «Хит» Кевин Лав нарушил правила на тяжёлом форварде «Нью-Орлеана» Зайоне Уильямсоне. После этого Батлер сцепился с лёгким форвардом «Пеликанс» Наджи Маршаллом. Йович, находившийся на скамейке запасных, покинул её, чтобы помочь партнёрам по команде.

Ранее стало известно, что Батлер и Йович отстранены на один матч за участие в потасовке.