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НБА дисквалифицировала пять игроков после массовой потасовки в матче «Пеликанс» — «Майами»

НБА дисквалифицировала пять игроков после массовой потасовки в матче «Пеликанс» — «Майами»
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НБА объявила о наказании пяти баскетболистов после массовой драки во время матча регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит».

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 23, Джонс - 19, Хоукинс - 14, Валанчюнас - 12, Нэнс - 10, Альварадо - 5, Мёрфи - 5, Робинсон-Эрл - 5, Макколлум - 2, Маршалл, Райан, Зеллер
Майами Хит: Адебайо - 24, Батлер - 23, Робинсон - 17, Хироу - 15, Жакез-мл. - 8, Мартин - 8, Хайсмит - 5, Йович - 3, Лав - 3, Райт, Уильямс, Суидер, Брайант

Центровой «Майами» Томас Брайант и защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо были дисквалифицированы на три игры за драку. Нападающие «Майами» Джимми Батлер и Никола Йович и нападающий «Пеликанс» Наджи Маршалл отстранены на один матч за участие в потасовке.

Напомним, потасовка случилась после того, как тяжёлый форвард гостей Кевин Лав нарушил правила на тяжёлом форварде, одном из лидеров «Нью-Орлеана» Зайоне Уильямсоне. Сам матч завершился победой «Майами» со счётом 106:95.

В следующем матче регулярного чемпионата «Майами» встретится с «Сакраменто», а «Нью-Орлеган» сыграет с «Чикаго Буллз».

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