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НБА дисквалифицировала пять игроков после массовой потасовки в матче «Пеликанс» — «Майами»

НБА объявила о наказании пяти баскетболистов после массовой драки во время матча регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит».

Центровой «Майами» Томас Брайант и защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо были дисквалифицированы на три игры за драку. Нападающие «Майами» Джимми Батлер и Никола Йович и нападающий «Пеликанс» Наджи Маршалл отстранены на один матч за участие в потасовке.

Напомним, потасовка случилась после того, как тяжёлый форвард гостей Кевин Лав нарушил правила на тяжёлом форварде, одном из лидеров «Нью-Орлеана» Зайоне Уильямсоне. Сам матч завершился победой «Майами» со счётом 106:95.

В следующем матче регулярного чемпионата «Майами» встретится с «Сакраменто», а «Нью-Орлеган» сыграет с «Чикаго Буллз».