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«Зенит» вырвал победу у «Автодора» в товарищеском матче

«Зенит» вырвал победу у «Автодора» в товарищеском матче
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Команды Единой лиги ВТБ «Зенит» и «Автодор» во время февральской паузы в чемпионате провели товарищеский матч друг с другом. Встреча завершилась со счётом 89:79 (25:22, 25:29, 18:18, 21:10) в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Отметим, что подопечные Хавьера Паскуаля добились успеха за счёт удачно проведённой четвёртой четверти.

Самым результативным в составе победителей был защитник Кайл Курич, набравший 15 очков. 13 очков набрал американский разыгрывающий Трент Фрейзер. У «Автодора» лучшую результативность продемонстрировал центровой Дмитрий Халдеев. На его счету 20 очков. По 12 очков набрали американцы Синдариус Торнвелл и Рэйшон Хэммондс.

В следующем туре Единой лиги «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 1 марта. «Автодор» 3 марта примет «Минск».

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