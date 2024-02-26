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Сборная Кубы по баскетболу впервые в истории победила команду США

Сборная Кубы по баскетболу впервые в истории победила команду США
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Национальная команда Кубы впервые в своей истории добилась победы в матче со сборной США. Их встреча состоялась в рамках отборочного турнира чемпионата Америки — 2025 и завершилась со счётом 81:67 (26:20, 15:22, 31:20, 9:15) в пользу кубинцев.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Педро Бомбино. В его активе 19 очков, пять подборов и один перехват. В составе сборной США чаще всего кольцо соперников поражал Рэйкуан Грэй. На его счету 17 очков.

Сборные Кубы и США выступают в группе D. В настоящий момент у всех команд из этого квартета по одной победе и одному поражению.

Отметим, что несколькими днями ранее американцы добились уверенной победы в матче с кубинцами со счётом 100:79.

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