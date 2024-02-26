Стив Керр назвал лидера «Уорриорз», который в последнее время выглядит уставшим

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал состояние лидера своей команды Стефена Карри. В двух последних матчах регулярного чемпионата НБА звёздный разыгрывающий набрал 15 и 20 очков соответственно.

«Стеф выглядит немного уставшим. Но такова рутина сезона. Такое случается, но он будет в норме. Если нам придётся дать ему день отдыха, чтобы он лучше восстановился, мы это сделаем», — сказал Керр на пресс-конференции.

В этом сезоне НБА Стефен в среднем за матч набирает 27,7 очка, совершает 4,2 подбора и отдаёт 5,1 передачи. К настоящему моменту Карри принял участие в 53 играх. В последнем матче «Голден Стэйт» со счётом 103:119 уступил «Денвер Наггетс».

Миллер встретил Ионеску и Карри перед их дуэлью на Матче звёзд: