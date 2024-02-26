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Топ-10 снайперов Евролиги после 26 туров

Уже 29 февраля после небольшой паузы возобновляется регулярный чемпионат Евролиги. Предлагаем вспомнить топ-10 бомбардиров турнира на текущий момент.

Топ-10 снайперов (по среднему количеству очков) Евролиги после 26 туров

1. Майк Джеймс (19,4).

2. Маркус Ховард (19,2).

3. Шейн Ларкин (17,6).

4. Уэйд Болдуин 17,4).

5. Кинан Эванс (17,1).

6. Шейвон Шилдс (16,8).

7. Никола Миротич (16,7).

8. Кевин Пантер (15,4).

9. Марко Белинелли (14,8).

10. Торнике Шенгелия (14,5).

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Напомним, в 27-м туре Евролиги будут проведены следующие матчи:

«Альба» (Германия) – «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)

«Партизан» (Сербия) – «Анадолу Эфес» (Турция)

«Виртус Болонья» (Италия) – «Валенсия» (Испания)

«Реал Мадрид» (Испания) – «Панатинаикос» (Греция)

«Фенербахче» (Турция) – «Баскония» (Испания)

«Жальгирис» (Литва) – «Олимпиакос» (Греция)

АСВЕЛ (Франция) – «Олимпия Милан» (Италия)

«Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия)

«Барселона» (Испания) – «Монако» (Монако)