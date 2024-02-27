Трипл-дабл Скотти Барнса помог «Торонто» обыграть «Индиану»

Сегодня, 27 февраля, в Индианаполисе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Индиана Пэйсерс» и Торонто Рэпторс». Гости одержали победу со счётом 130:122.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Индианы» Беннедикт Матурин. На его счету 34 очка, девять подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Паскаль Сиакам отметился 27 очками, девятью подборами и шестью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал защитник Арджей Барретт. Он набрал 24 очка, совершил два подбора и отдал пять передач. Скотти Барнс отметился трипл-даблом: 21 очко, 12 подборов и 12 передач.

После 59 матчей «Индиана» занимает шестое место в Восточной конференции с 92 очками. «Торонто» расположилось на 11-й строчке, набрав 80 очков в 58 играх.