Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трипл-дабл Скотти Барнса помог «Торонто» обыграть «Индиану»

Трипл-дабл Скотти Барнса помог «Торонто» обыграть «Индиану»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, в Индианаполисе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Индиана Пэйсерс» и Торонто Рэпторс». Гости одержали победу со счётом 130:122.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Индианы» Беннедикт Матурин. На его счету 34 очка, девять подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Паскаль Сиакам отметился 27 очками, девятью подборами и шестью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал защитник Арджей Барретт. Он набрал 24 очка, совершил два подбора и отдал пять передач. Скотти Барнс отметился трипл-даблом: 21 очко, 12 подборов и 12 передач.

После 59 матчей «Индиана» занимает шестое место в Восточной конференции с 92 очками. «Торонто» расположилось на 11-й строчке, набрав 80 очков в 58 играх.

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 130
Торонто Рэпторс
Торонто
Индиана Пэйсерс: Матурин - 34, Сиакам - 27, Тёрнер - 16, Нембард - 11, Макконнелл - 10, Халибёртон - 9, Смит - 9, Топпин - 4, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Чьебв
Торонто Рэпторс: Барретт - 24, Барнс - 21, Куикли - 19, Дик - 18, Пёлтль - 15, Агбаджи - 13, Трент-мл. - 11, Олиник - 7, Браун - 2, Макдэниелс, Carton, Нвора, Темпл, Буше
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android