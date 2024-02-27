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Дрэймонд Грин объяснил, в каком случае Джейсон Тейтум сможет получить MVP

Дрэймонд Грин объяснил, в каком случае Джейсон Тейтум сможет получить MVP
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о лёгком форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме. По мнению Дрэймонда, Джейсон не сможет претендовать на MVP, пока не добьётся победы в чемпионате.

«Я знаю, что должен сделать Джейсон. Он не будет восприниматься всерьёз как кандидат на MVP, пока не выиграет чемпионат. Хотя с остальными всё было по-другому. По-другому было для Николы Йокича, для Янниса Адетокунбо. Всё было по-другому и для Джоэла Эмбиида», — сказал Грин в своём подкасте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум к настоящему моменту принял участие в 53 матчах, в которых в среднем набирал 26,8 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 4,8 передачи.

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