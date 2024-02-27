Дрэймонд Грин объяснил, в каком случае Джейсон Тейтум сможет получить MVP

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о лёгком форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме. По мнению Дрэймонда, Джейсон не сможет претендовать на MVP, пока не добьётся победы в чемпионате.

«Я знаю, что должен сделать Джейсон. Он не будет восприниматься всерьёз как кандидат на MVP, пока не выиграет чемпионат. Хотя с остальными всё было по-другому. По-другому было для Николы Йокича, для Янниса Адетокунбо. Всё было по-другому и для Джоэла Эмбиида», — сказал Грин в своём подкасте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум к настоящему моменту принял участие в 53 матчах, в которых в среднем набирал 26,8 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 4,8 передачи.