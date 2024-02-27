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Ваня Маринкович: никакие фанаты в мире не сравнятся с болельщиками «Партизана»

Ваня Маринкович: никакие фанаты в мире не сравнятся с болельщиками «Партизана»
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Сербский атакующий защитник «Басконии» Ваня Маринкович вспомнил об игре за «Партизан». За белградский клуб Маринкович выступал в период с 2013 по 2019 год. В недавнем выездном матче отборочного турнира к Евробаскету сборная Сербии встречалась с командой Грузии (76:63). Ваня отметил грузинских фанатов, но подчеркнул, что с болельщиками «Партизана» они не сравнятся.

«Болельщики вели себя здорово. Когда Грузия сократила отставание до четырёх очков, фанаты прекрасно себя провляли. Но вот что я скажу – никакие фанаты в мире не сравнятся с болельщиками «Партизана». Я играл в этой команде годами, и матчи проходили действительно в хорошей атмосфере», — приводит слова Маринковича Mozzart Sport.

«Партизан» обыграл «Жальгирис» в 23-м туре Евролиги:

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