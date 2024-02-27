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Джермейн О'Нил назвал баскетболиста, играть в защите против которого было труднее всего

Джермейн О'Нил назвал баскетболиста, играть в защите против которого было труднее всего
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил поделился мнением об игроке, обороняться против которого было сложнее всего. По словам О’Нила, таковым является легенда лиги Дирк Новицки.

«Я бы сказал, что это Дирк Новицки. Играть в защите против него, вероятно, было труднее всего. Он мог делать pul-up с любой ноги. При этом его рост семь футов», — приводит слова Джермейна Hoopshype.

Напомним, на протяжении всей карьеры в НБА Новицки выступал за «Даллас Маверикс». В 2011 году он стал чемпионом лиги. В этом же году Дирк был признан самым ценным игроком финала НБА. В 2007 году получил приз MVP НБА.

Лука Дончич и Дирк Новицки на матче Мировой серии МЛБ:

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