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Домантас Сабонис повторил достижение девяти легендарных игроков НБА

Домантас Сабонис повторил достижение девяти легендарных игроков НБА
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис оформил 40-й подряд дабл-дабл в карьере. Это случилось после матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (110:121). В результате литовец стал 10-м игроком в истории НБА, сумевшим достичь подобного достижения. Ранее это удавалось Уилту Чемберлену, Элвину Хейзу, Мозесу Мэлоуну, Уолту Беллами, Бобу Петтиту, Элджину Бэйлору, Джерри Лукасу, Кариму Адбул-Джаббару и Кевину Лаву.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Сабонис в среднем за матч набирает 19,7 очка, совершает 13,2 подбора и отдаёт 8,4 передачи. К настоящему моменту Домантас принял участие в 56 играх.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас:

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