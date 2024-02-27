«Это твоя вина». Эй Смит обратился к Леброну по поводу насмешек над его сыном Бронни

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на публикацию лёгкого форварда, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который поддержал своего сына Бронни после того, как он выпал из драфта-2024 по версии ESPN.

«Это всё твоя вина! Ты говорил, что перейдёшь в ту команду, которая задрафтует Бронни, понимая насколько влиятелен. А теперь пишешь у себя в социальных сетях, что нужно оставить сына в покое? Признай свою вину! Дело не в СМИ, а в тебе», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.

Отметим, что позже Леброн удалил свой пост. Ранее сообщалось, что Бронни Джеймс столкнулся с массовыми насмешками во время матча за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Его называли переоценённым.