«Вижу свет в конце туннеля». Клэй Томпсон — о том, сколько ещё будет длиться его карьера

34-летний защитник команды «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал, сколько ещё времени будет длиться его карьера.

«Я бы хотел остаться «воином» на всю жизнь. Что бы ни случилось, у меня есть ещё несколько лет, чтобы поиграть в баскетбол, так что я буду наслаждаться каждой секундой. Я понимаю, что вижу свет в конце туннеля. Я не уверен, что хочу играть до 40 лет. Это звучит очень утомительно», — приводит слова Томпсона The Athletic.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй Томпсон принял участие в 53 матчах, набирая в среднем за игру 17,1 очка, совершая 3,5 подбора и отдавая 2,2 результативной передачи. Защитник является четырёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022) в составе «воинов».