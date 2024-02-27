Скип Бэйлесс считает, что Леброн Джеймс лишь усугубил положение Бронни своим постом

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс считает, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс зашёл слишком далеко и фактически усугубил положение дел своего сына Бронни, опубликовав пост в его защиту. Об этом сообщает Lakers News.

Бэйлесс заявил, что, когда Джеймс чрезмерно защищает своего сына, это оказывает слишком сильное давление на Бронни. Он также считает, что Джеймс удалил пост, потому что он привлекал слишком много ненужного внимания к его сыну.

Напомним, Леброн поддержал своего сына Бронни после того, как он выпал из драфта-2024 по версии ESPN. Позже Джеймс удалил пост. Ранее сообщалось, что Бронни Джеймс столкнулся с массовыми насмешками во время матча за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Его называли переоценённым.