Войнаровски: есть некоторая надежда, что Эмбиид вернётся на площадку в конце марта

Известный журналист ESPN и баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что камерунский центровой, лидер команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку уже в конце марта.

«Есть некоторая надежда, что Джоэл Эмбиид вернётся на площадку в конце марта. Главная цель «Филадельфии Сиксерс» состоит в том, чтобы игрок был в полном здравии к матчам, которые будут проведены после регулярного чемпионата», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на левую ногу форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. В нынешнем сезоне НБА Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.