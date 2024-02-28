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Войнаровски: есть некоторая надежда, что Эмбиид вернётся на площадку в конце марта

Войнаровски: есть некоторая надежда, что Эмбиид вернётся на площадку в конце марта
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Известный журналист ESPN и баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что камерунский центровой, лидер команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку уже в конце марта.

«Есть некоторая надежда, что Джоэл Эмбиид вернётся на площадку в конце марта. Главная цель «Филадельфии Сиксерс» состоит в том, чтобы игрок был в полном здравии к матчам, которые будут проведены после регулярного чемпионата», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на левую ногу форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. В нынешнем сезоне НБА Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

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