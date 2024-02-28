Пашутин: Единая лига выросла в разы после отстранения россиян от международных турниров

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин считает, что уровень Единой лиги ВТБ гораздо увеличился после отстранения России от международных соревнований.

«Хотелось бы поблагодарить руководство Единой лиги, что удалось повысить уровень соревнования, добавить четыре хороших команды. Мы видим, что игры проходят чуть ли не каждый день недели, формула чемпионата поменялась.

Это даёт больше мотивации и помогает баскетболу в России в отсутствие международных турниров. Лига выросла в разы после отстранения, это помогает ребятам держать уровень, прибавлять, расти, даже не имея международного уровня», — приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

В данный момент в Единой лиге принимает участие 14 команд. Сейчас они разбиты на две группы в результате выступлений на первом этапе чемпионата.