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«Голден Стэйт» продлил контракт с главным тренером команды Стивом Керром

«Голден Стэйт» продлил контракт с главным тренером команды Стивом Керром
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр подписал новый контракт с командой. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальной сети X (ранее Twitter).

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Отмечается, что это долгосрочный контракт, однако подробности соглашения с 58-летним специалистом не уточняются.

Ранее ESPN сообщал, что клуб решил продлить соглашение с Керром на рекордные $ 35 млн за два года, что сделало его самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.

Напомним, американский специалист возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом НБА. С 2022 года Керр также тренирует сборную США.

Баскетболисты «Уорриорз» с 28 победами в 54 матчах регулярного чемпионата идут на десятой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

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28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
4-я четверть
110 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Дэвис, Батлер, Джонс, Шампани, Пул, Бернард, Гилл, Шамет, Холмс, Кисперт, Кузма, Багли III, Оморуи
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Пол, Муди, Луни, Томпсон, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес, Карри, Джексон-Дэвис

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