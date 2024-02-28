«Голден Стэйт» продлил контракт с главным тренером команды Стивом Керром

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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр подписал новый контракт с командой. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что это долгосрочный контракт, однако подробности соглашения с 58-летним специалистом не уточняются.

Ранее ESPN сообщал, что клуб решил продлить соглашение с Керром на рекордные $ 35 млн за два года, что сделало его самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.

Напомним, американский специалист возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом НБА. С 2022 года Керр также тренирует сборную США.

Баскетболисты «Уорриорз» с 28 победами в 54 матчах регулярного чемпионата идут на десятой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

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