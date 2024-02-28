Экс-игрок «Лейкерс» предположил, почему Коби Брайант не стал чемпионом НБА в шестой раз

Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс Метта Сэндифорд-Артест рассказал о желании легенды калифорнийского клуба Коби Брайанта завоевать шестое чемпионство.

«Он хотел выиграть шестое чемпионство. Это буквально читалось в его глазах. Он действительно очень сильно хотел завоевать шестой титул», — сказал Сэндифорд-Артест на канале The OGs в YouTube.

По словам Сэндифорда-Артеста, из-за сильного желания выиграть шестой титул Коби мог перегореть.

Коби всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Ушёл из жизни Брайант 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь легенды «Лейкерс» Джианна.