Эксперт — о Зайоне Уильямсоне: как танк, который может летать

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу поделился мнением о 23-летнем тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне.

«Я считаю, что он очень хорошо выступает за «Пеликанс». Физически он не похож ни на кого другого. Зайон как танк, который может летать», — сказал Лоу в эфире NBA on ESPN.

В нынешнем сезоне Уильямсон в среднем за матч набирает 22,9 очка, совершает 5,7 подбора и отдаёт 5,1 передачи. К настоящему моменту Зайон принял участие в 46 встречах.

Уильямсон был задрафтован «Нью-Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В прошлом сезоне НБА тяжёлый форвард провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм.

Ранее Уильямсон прокомментировал потасовку во время матча с «Майами Хит».