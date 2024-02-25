«Кевин Лав уберёг меня от падения». Зайон Уильямсон — о драке с «Майами»

23-летний форвард команды «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон прокомментировал потасовку во время матча с «Майами Хит».

«У меня нет претензий к Кевину Лаву, на самом деле он уберёг меня от жёсткого падения. Внезапно я вижу, как Батлер бросается к Наджи, поэтому я пытаюсь вмешаться и говорю им: «Эй, расслабься, что происходит»?

Мне нравится такое. Парни сражаются, заступаются за партнёров по команде», — приводит слова Зайона Уильямсона ESPN.

Потасовка началась, когда Кевин Лав совершил жёсткий фол на Зайоне Уильямсоне, кода тот вырвал мяч у Батлера и попытался забить сверху в начале четвёртой четверти. «Хит» на тот момент вели со счетом 84:80. После фола на Зайоне игрок «Пеликанс» Наджи Маршалл побежал защищать товарища по команде. Он оттолкнул Лава, и на площадке наступил хаос.