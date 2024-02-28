БК «Барселона» может перенести домашние матчи на другую арену

«Барселона» рассматривает возможность проведения домашних матчей на стадионе «Палау Сант Жорди», способном принять 16 670 болельщиков. В настоящий момент команда проводит игры на арене «Палау Блауграна», которая технически не соответствует всем требованиям Евролиги. Об этом информирует Basket News.

Отметим, что матчи на «Палау Сант Жорди» «Барселона» уже проводила в начале 90-х.

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что возвращение в «Барселону» разыгрывающего Рикки Рубио обеспечило значительный рост продаж билетов. В результате в каталонском клубе пришли к идее наиболее важные игры, такие как игры плей-офф Евролиги, перенести на более вместительный стадион.

Евролига. «Барселона» — «Виртус Болонья»:

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