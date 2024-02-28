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«Баскония» отправила россиянина Павла Савкова во 2-ю лигу Испании на остаток сезона

«Баскония» отправила россиянина Павла Савкова во 2-ю лигу Испании на остаток сезона
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Российский атакующий защитник Павел Савков, выступающий за «Басконию», остаток нынешнего сезона проведёт в аренде в команде «Гипускоа Баскет», выступающей во втором испанском дивизионе. Об этом информирует пресс-служба «Басконии».

В настоящий момент «Гипускоа» занимает пятую позицию в чемпионате.

«Желаем Павлу удачи», — говорится в сообщении «Басконии».

Напомним, Савков находится в системе «Басконии» с 16 лет. В прошлом сезоне он дебютировал за основную команду «Басконии» в чемпионате Испании в матче с «Бильбао». Павел провёл на площадке почти четыре минуты и набрал четыре очка.

Ранее Савков выступал в аренде в G-Лиге в клубе «Бирмингем», который является фарм-командой «Нью-Орлеан Пеликанс» из НБА.

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