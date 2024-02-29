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Назван список главных кандидатов на попадание в состав олимпийской сборной США

Известный инсайдер Шэмс Чарания опубликовал список игроков, которые имеют наилучшие шансы на попадание в состав национальной команды США для участия в Олимпийских играх — 2024.

Девин Букер, Джру Холидэй, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джейсон Тейтум и Джоэл Эмбиид окажутся в составе сборной, если не получат травму или не откажутся от участия по каким-то другим причинам.

Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон, Бэм Адебайо и Энтони Дэвис имеют высокие шансы на попадание в команду.

Напомним, всего в команде будет 12 человек.

Ранее был опубликован расширенный список сборной США: Бэм Адебайо, Джаретт Аллен, Паоло Банкеро, Десмонд Бейн, Скотти Барнс, Девин Букер, Микал Бриджес, Джейлен Браун, Джален Брансон, Джимми Батлер, Алекс Карузо, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Джоэл Эмбиид, ДеАарон Фокс, Пол Джордж, Аарон Гордон, Тайриз Халибёртон, Джеймс Харден, Джош Харт, Тайлер Хирроу, Джру Холидей, Чет Холмгрен, Брэндон Ингрэм, Кайри Ирвиниг, Джарен Джексон-мл., Леброн Джеймс, Кэм Джонсон, Уолкер Кесслер, Кавай Леонард, Дэмьен Лиллард, Донован Митчелл, Крис Пол, Бобби Портис, Остин Ривз, Данкан Робинсон, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт и Трей Янг.