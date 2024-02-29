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НБА отклонила протест «Никс» на результат матча с «Хьюстоном»

НБА отклонила протест «Никс» на результат матча с «Хьюстоном»
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НБА приняла решение отклонить протест «Нью-Йорк Никс» на результат матча с «Хьюстон Рокетс», который состоялся 12 февраля.

«В соответствии со стандартом подачи протестов на игры НБА «Нью-Йорк» должен был продемонстрировать, что официальные правила игры были применены неправильно, а не ошибку в суждении официальных лиц игры. Таким образом, протест был отклонён», — говорится в заявлении НБА.

Напомним, «Никс» решили подать иск из-за решения судьи матча назначить три штрафных броска при равном счёте в самой концовке. Фол был зафиксирован у Джейлена Брансона. К линии штрафных подошёл Аарон Холидей и реализовал два броска, намеренно смазав третий, лишив соперников возможности подготовить атаку. После игры судья Эд Маллой признал, что решение зафиксировать фол в той атаке было ошибкой.

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