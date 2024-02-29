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«Уралмаш» обыграл «Пари НН» и единолично возглавил группу Б Единой лиги

«Уралмаш» обыграл «Пари НН» и единолично возглавил группу Б Единой лиги
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Завершился матч второго этапа Единой лиги ВТБ между екатеринбургским «Уралмашем» и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Хозяева одержали победу со счётом 83:78.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Стартовая четверть завершилась в пользу нижегородцев со счётом 23:18. К большому перерыву екатеринбуржцы сократили отставание до одного очка. К концу третьей десятиминутки преимущество гостей увеличилось на два очка. В заключительной четверти «Уралмаш» оказался сильнее и одержал итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард нижегородцев Андрей Воронцевич, набравший 24 очка. Благодаря этой победе «Уралмаш» единолично возглавил группу Б. У екатеринбуржцев 16 побед и 13 поражений в регулярном чемпионате. «Пари НН» находится на предпоследней строчке.

Единая лига ВТБ . Группа Б
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
83 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Уиттакер - 20, Эллис - 18, Нэвелс - 16, Нэльсон - 9, Глазунов - 7, Даглас - 7, Писклов - 6, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев, Прощенко
Пари Нижний Новгород: Воронцевич - 24, Стребков - 18, Ганькевич - 11, Беленицкий - 7, Близнюк - 6, Бабурин - 6, Гафуров - 4, Ивлев - 2, Чадов, Понкрашов, Новакович, Зоткин
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