«Уралмаш» обыграл «Пари НН» и единолично возглавил группу Б Единой лиги

Завершился матч второго этапа Единой лиги ВТБ между екатеринбургским «Уралмашем» и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Хозяева одержали победу со счётом 83:78.

Стартовая четверть завершилась в пользу нижегородцев со счётом 23:18. К большому перерыву екатеринбуржцы сократили отставание до одного очка. К концу третьей десятиминутки преимущество гостей увеличилось на два очка. В заключительной четверти «Уралмаш» оказался сильнее и одержал итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард нижегородцев Андрей Воронцевич, набравший 24 очка. Благодаря этой победе «Уралмаш» единолично возглавил группу Б. У екатеринбуржцев 16 побед и 13 поражений в регулярном чемпионате. «Пари НН» находится на предпоследней строчке.