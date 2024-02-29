Тренер «Уралмаша» Вергун прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился впечатлениями от победы над командой «Пари Нижний Новгород» (83:78) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Первая игра после паузы всегда необычная – мы потеряли игровой ритм; некоторые, может быть, не были оптимально настроены в силу некоторых причин. Первая половина была «обтягивающая». То, что мы показали в концовке – наше лицо, наш баскетбол. Мы стали качественнее защищаться. Если мы мечтаем о большом, то в этих мелочах, из которых состоит игра, нам надо становиться лучше. И все должны это понимать», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

Напомним, благодаря этой победе «Уралмаш» единолично возглавил группу Б. «Пари НН» находится на предпоследней строчке.