Тренер «Уралмаша» Вергун прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился впечатлениями от победы над командой «Пари Нижний Новгород» (83:78) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Первая игра после паузы всегда необычная – мы потеряли игровой ритм; некоторые, может быть, не были оптимально настроены в силу некоторых причин. Первая половина была «обтягивающая». То, что мы показали в концовке – наше лицо, наш баскетбол. Мы стали качественнее защищаться. Если мы мечтаем о большом, то в этих мелочах, из которых состоит игра, нам надо становиться лучше. И все должны это понимать», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.
Напомним, благодаря этой победе «Уралмаш» единолично возглавил группу Б. «Пари НН» находится на предпоследней строчке.
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