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56 очков Виктора Вембаньямы и Девина Васселла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому»

56 очков Виктора Вембаньямы и Девина Васселла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому»
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Сегодня, 1 марта, в Сан-Антонио состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева одержали победу со счётом 132:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шай Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, шесть подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде Джейлен Уильямс отметился 26 очками, шестью подборами и тремя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма, сделавший дабл-дабл: 28 очков, 13 подборов и передач. Защитник Девин Васселл отметился 28 очками, тремя подборами и девятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
132 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Васселл - 28, Сохан - 21, Джонс - 17, Коллинс - 13, Джонсон - 10, Брэнэм - 6, Шампани - 6, Осман - 3, Грэм, Уэсли, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 26, Холмгрен - 23, Джо - 15, Дорт - 8, Уильямс - 6, Уиггинс - 4, Уоллес - 3, Гидди - 2, Уотерс III, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс

После 60 матчей «Сан-Антонио» занимает последнее 15-е место в Западной конференции с 72 очками. «Оклахома» расположилась на второй строчке, набрав 100 очков в 59 играх.

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