56 очков Виктора Вембаньямы и Девина Васселла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому»

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Сегодня, 1 марта, в Сан-Антонио состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились между собой местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева одержали победу со счётом 132:118.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шай Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, шесть подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде Джейлен Уильямс отметился 26 очками, шестью подборами и тремя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма, сделавший дабл-дабл: 28 очков, 13 подборов и передач. Защитник Девин Васселл отметился 28 очками, тремя подборами и девятью передачами.

После 60 матчей «Сан-Антонио» занимает последнее 15-е место в Западной конференции с 72 очками. «Оклахома» расположилась на второй строчке, набрав 100 очков в 59 играх.