Сегодня, 1 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 1 марта

«Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 115:107.

«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 99:111.

«Нью-Йорк Никс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:110.

«Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» — 124:97.

«Сан-Антонио Спёр» — «Оклахома-Сити Тандер» — 132:118.

«Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 110: 105.

«Денвер Наггетс» — «Майами Хит» —: —.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон Уизардс» —: —.

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру защитника «Финикс Санз» Девина Букера. На его счету 35 очков, семь подборов и три результативные передачи. Также стоит выделить защитника «Хьюстон Рокетс» Джейлена Грина. Он набрал 34 очка, совершил пять подборов и отдал две передачи.