Все результаты игрового дня НБА 1 марта
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Сегодня, 1 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 1 марта
- «Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 115:107.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 99:111.
- «Нью-Йорк Никс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:110.
- «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» — 124:97.
- «Сан-Антонио Спёр» — «Оклахома-Сити Тандер» — 132:118.
- «Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 110: 105.
- «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» —: —.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон Уизардс» —: —.
Новость дополняется…
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру защитника «Финикс Санз» Девина Букера. На его счету 35 очков, семь подборов и три результативные передачи. Также стоит выделить защитника «Хьюстон Рокетс» Джейлена Грина. Он набрал 34 очка, совершил пять подборов и отдал две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 107
Юта Джаз
Ньютаун
Орландо Мэджик: Банкеро - 29, Саггс - 15, Вагнер - 14, Вагнер - 14, Харрис - 13, Энтони - 9, Фульц - 7, Картер - 6, Инглс - 5, Хьюстан - 3, Блэк, Океке, Ховард, Скофилд, Битадзе
Юта Джаз: Секстон - 19, Джордж - 19, Коллинс - 19, Маркканен - 18, Хендрикс - 10, Саманич - 8, Данн - 7, Кларксон - 5, Сенсабо - 2, Хортон-Такер, Льюис, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 111
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 21, Уильямс - 17, Бриджес - 15, Карри - 13, Ричардс - 9, Манн - 9, Дав. Бертанс - 8, Мартин - 5, Мицич - 2, Макгауэнс, Смит, Покушевски, Тор
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Бисли - 19, Лиллард - 17, Портис - 14, Лопес - 11, Коннотон - 11, Беверли - 9, Краудер - 4, Галлинари - 2, Боучэмп, Ливингстон, Грин, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Дивинченцо - 16, Макбрайд - 14, Харт - 14, Симс - 10, Хартенштайн - 6, Бёркс - 5, Богданович - 4, Ачиува - 3, Топпин, Браун, Джеффрис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Куминга - 25, Томпсон - 16, Пол - 11, Муди - 8, Грин - 7, Джексон-Дэвис - 6, Луни - 4, Подзиемски - 2, Пэйтон II, Робинсон, Шарич, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 97
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Джонсон - 29, Шрёдер - 23, Бриджес - 15, Шарп - 12, Уокер - 11, Смит - 10, Финни-Смит - 7, Уилсон - 6, Клэкстон - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Уотфорд - 2, Томас
Атланта Хоукс: Мюррей - 28, Джонсон - 14, Бафкин - 12, Хантер - 12, Богданович - 11, Капела - 7, Бей - 6, Мэттьюз - 5, Фернанду - 2, Форрест, Оконгву, Мэтьюз
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
132 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Васселл - 28, Сохан - 21, Джонс - 17, Коллинс - 13, Джонсон - 10, Брэнэм - 6, Шампани - 6, Осман - 3, Грэм, Уэсли, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 26, Холмгрен - 23, Джо - 15, Дорт - 8, Уильямс - 6, Уиггинс - 4, Уоллес - 3, Гидди - 2, Уотерс III, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Букер - 35, Дюрант - 24, Нуркич - 16, О'Нил - 11, Бол - 7, Аллен - 6, Ойбанкс - 4, Ли - 4, Окоги - 3, Маледон, Родди, Янг
Хьюстон Рокетс: Грин - 34, Ванвлит - 21, Уитмор - 14, Смит II - 11, Ландейл - 8, Шенгюн - 8, Брукс - 6, Грин - 3, Томпсон, Холидей, Тэйт, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 97
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Портер - 30, Колдуэлл-Поуп - 18, Йокич - 18, Гордон - 16, Джексон - 6, Холидэй - 6, Маррей - 6, Браун - 2, Ннаджи - 1, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Пикетт, Хафф
Майами Хит: Адебайо - 22, Батлер - 21, Розир - 19, Мартин - 13, Робинсон - 12, Йович - 7, Жакез-мл. - 3, Райт, Хироу, Уильямс, Хайсмит, Робинсон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 131
ОТ
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Уиндлер, Джеймс, Динвидди, Хатимура
Вашингтон Уизардс: Дэвис, Батлер, Джонс, Авдия, Пул, Бернард, Гилл, Шамет, Холмс, Кисперт, Кузма, Багли III, Оморуи, Шампани
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